„Biffy Clyro“: Tourdaten 2021

Am 14. August erscheint das neue Album von „Biffy Clyro“. „A Celebration Of Endings“ wird es heißen und dazu wird es auch eine Tour geben. Zwar erst nächstes Jahr, aber dann hält die Vorfreude schon länger an. Für sechs Konzerte kommen die Schotten auch nach Deutschland. Das berichtet „neuland concerts“.

Zwischen dem 10. und 25. Oktober 2021 sind „Biffy Clyro“ also live in Frankfurt, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg und Berlin zu erleben. Tickets gibt es ab Mittwoch, den 19. August um 10:00 Uhr, im exklusiven Vorverkauf auf „Ticketmaster.de“ und ab Freitag, den 21. August auch an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hier die Konzerttermine für „Biffy Clyro“ 2021:

10.10.2021 Frankfurt Festhalle

17.10.2021 München Zenith

18.10.2021 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle

21.10.2021 Stuttgart Porsche-Arena

24.10.2021 Hamburg Sporthalle

25.10.2021 Berlin Velodrom

