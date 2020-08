Bill Kaulitz und das geheimnisvolle Partner-Tattoo

Bill Kaulitz ist ja bekennender Tattoo-Fan und hat auch schon einige davon.

Doch wie „RTL“ berichtet, hat sich der „Tokio Hotel“-Sänger jetzt ein Partner-Tattoo auf die Innenseite seines Mittelfingers stechen lassen, und zwar die Buchstaben: „PGF“, deren Bedeutung unklar ist. Die Frau, die sich dieselbe Botschaft in den Finger stechen ließ, ist Sara Alviti, eine Stylistin und Kreativberaterin aus Los Angeles. Sie hat schon mit seinem Bruder Tom und mit Heidi Klum zusammen gearbeitet. Doch Bill ließ sich auch noch ein Tattoo in den Hals stechen, und zwar den Satz: „Uneasy lies the head that wears a crown“ , was so viel bedeutet wie: „unbehaglich liegt der Kopf, der eine Krone trägt.“ Dabei handelt es sich um ein Shakespeare-Zitat und bedeutet, dass eine Person mit großer Macht, wie zum Beispiel ein König, ständig ängstlich ist.

Ob Bill Kaulitz und Sara Alvi mehr als Freundschaft verbindet, bleibt ein Geheimnis. Über sein Privatleben spricht der Sänger nämlich eher selten.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos