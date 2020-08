Billie Eilish schaltet sich in den US-Präsidentschaftswahlkampf ein

In den USA nimmt der Präsidentschaftswahlkampf Fahrt auf – und mittendrin ist Billie Eilish! Die 18-Jährige war am dritten Abend des Parteitages der Demokraten per Videoschalte zu Gast. Erst sang sie ihren neuen Song „My Future“, dann attackierte sie den US-Präsidenten.

Sie sagte: „Donald Trump zerstört unser Land und alles, was uns wichtig ist. Wir brauchen Anführer, die Probleme wie den Klimawandel und Covid lösen und sie nicht leugnen. Anführer, die systemischen Rassismus und Ungleichheit bekämpfen. Das beginnt damit, gegen Donald Trump und für Joe Biden zu stimmen. Schweigen ist keine Option. Wir können das nicht aussitzen.“ Starke Worte.

Der selbsternannte Präsidentschaftskandidat Kanye West dürfte sich davon gerne mal eine Scheibe abschneiden. Er hielt bislang äußerst emotionale und private Reden und was haben die ihm gebracht? Eine Ehekrise.

