Billie Eilish schrieb Bond-Song im Bett

Der neue Bond-Song kommt aus der Feder Billie Eilishs – und diese Feder schwang sie im Hotel Mama! Kein Wunder, schließlich lebt die 18-Jährige nach wie vor bei ihrer Mutter Maggie im Zwei-Zimmer-Bungalow in Los Angeles.

Maggie verriet im Interview mit „Mirror“, dass ihre erfolgreiche Tochter viel Zeit in ihrem Kinderzimmer verbringe. Ihre Lieder schreibe sie tatsächlich oft in ihrem Bett, beispielsweise eben auch den neue 007-Hit „No Time To Die“. Eine Frau im Bett – das hat im Bond-Universum eben auch Tradition.

Über das WG-Leben zwischen Mama und Tochter, sagte Maggie übrigens noch: „Wir leben genauso wie vorher, nur dass unser Haus voll mit Dingen ist – viel mehr Schuhe und mehr Fan-Art“.

