Björk spielt Hexe Wikinger-Epos „The Northman“

Björk schlüpft in die Rolle einer Hexe. Die isländische Musikerin soll die Figur offenbar in Robert Eggers neuem Filmprojekt „The Northman“ übernehmen. Bei „The Northman“ handelt es sich um ein Wikinger-Epos, das in Island an der Wende zum zehnten Jahrhundert spielen soll.

Nicht nur wird Björk in dem Fantasy-Film in die Rolle einer „slawischen Hexe“ schlüpfen; auch ihre Tochter Ísadóra Barney ist Teil des neuen Projekts und soll in „The Northman“ ihr Filmdebüt geben.

Regisseur Eggers hat sich übrigens weitere Hochkaräter für den Film an Bord geholt: Unter andrem Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Willem Dafoe und Ethan Hawke. Ein Erscheinungsdatum für den Film gibt es bisher noch nicht.

Foto: (c) M Van Niedek / PR Photos