blackbear: Album Teil 2 ist da

Ende Juli hat blackbear seine Fans mit dem ersten Teil seines neuen Albums „everything means nothing“ überrascht, gestern (21.08.) folgt Teil zwei und damit ist die Platte komplett. Insgesamt zwölf Songs hat der Musiker auf seine Scheibe gepackt, berichtet „Universal Music“. Darunter befinden sich unter anderem die Singles „queen of broken hearts“ und „me & ur ghost“.

Hier die Tracklist:

1. “hot girl bummer”

2. “me & ur ghost”

3. “queen of broken hearts”

4. “i feel bad”

5. “i feel 2 much”

6. “i felt that”

7. “sobbing in cabo”

8. “clown” ft. Trevor Daniel

9. “half alive” (produced by Marshmello)

10. “if I were u” ft. Lauv

11. “why are girls?”

12. “smile again”

