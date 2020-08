Bob Marley, ein strenger Vater

Als Reggae-Ikone hat Bob Marley sicherlich eine total entspannte Persönlichkeit gehabt. Was die Kindererziehung anging allerdings nicht.

Sein Sohn Ziggy Marley erzählte jetzt rückblickend dem „Times Magazine“: „In den Siebzigern in Jamaika aufzuwachsen, konnte gefährlich sein. Überall gab es Waffen. Als Kind fühlte sich diese Gefahr aufregend an. Jeder Tag war ein Abenteuer. Ich hatte den Ernst der Situation nicht verstanden. Es gab Zeiten, in denen mir mein Vater verbot, auf der Straße zu spielen, denn er wollte, dass ich sicher war. Wenn ich ihm nicht gehorchte, gab es Züchtigung. Die Leute denken, dass Bob bei allem total gelassen war, aber er war taff, was Disziplin anging.“

Bob Marley ist übrigens Vater von elf Kinder gewesen, die er mit sieben verschiedenen Partnerinnen hatte.

