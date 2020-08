Brad Pitt: Heißer Flirt mit deutschem Model

Brad Pitt ist seit der Trennung von Angelina Jolie vor vier Jahren offiziell Single. Seit dem gibt es immer wieder Gerüchte über neue Liebschaften. So auch jetzt.

Diesmal ist der 56-Jährige laut „Ok!“-Magazin mit einem 28-jährigen Model aus Deutschland in Frankreich unterwegs. Ein Insider hat dem Magazin verraten, dass Nicole Poturalski und Pitt in Süd-Frankreich herumgeknutscht haben wie verliebte Teenager. Er sagte: „Brad war ihr total zugewandt. Er war an einem relativ öffentlichen Ort, aber es schien ihm nichts auszumachen, dass Leute ihn sahen.“

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Brad Pitt und Alia Shawkat ein Paar seien. Das hat die Schauspielerin aber dementiert. Die beiden sind nur Freunde.

