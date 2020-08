Brad Pitt und Jennifer Aniston: Zusammen im Lesekreis

Jennifer Aniston und Brad Pitt werden sich schon bald wieder begegnen. Und zwar bei einem Online-Lesekreis.

Das berichtet „The Sun“. In der Live-Show wird der Klassiker „Fast Times at Ridgemont High“ von 1982 gelesen. Dabei sind die beiden Schauspieler aber nicht allein. Auch einige andere Kollegen wie Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Sean Penn und Morgan Freeman nehmen an der Runde teil. Am 21. August wird das Event auf verschiedenen Plattformen wie „Facebook“ oder „TikTok“ veröffentlicht.

Bereits Anfang des Jahres schlugen Fan-Herzen höher. Bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards im Januar trafen die beiden aufeinander und sorgten damit für einige Liebesgerüchte.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos