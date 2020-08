Brandy über ihr neues Album: „Es ist anders“

Acht Jahre mussten die Fans von Brandy auf eine neue Platte der Sängerin warten, doch das Warten hat sich gelohnt. „B7“ heißt ihr siebtes Studioalbum und ist seit dem 31. Juli erhältlich.

Für sie selbst ist das Album etwas Neues und etwas ganz anderes. Im Interview mit „Apple Music“ erzählt sie: „Mit diesem Album wollte ich sehen, wie weit ich R&B treiben kann. Dieses Album ist so verwurzelt in R&B, aber es ist auch so abstrakt. Es ist anders als alles, was ich jemals gemacht habe, aber es erinnert einen immer noch an die Dinge, die ich früher gemacht habe. Ich wollte mich einfach immer selbst dazu drängen, das Beste aus mir als Künstlerin rauszuholen – niemals gleich zu bleiben.“

Brandy hat übrigens 2016 ihre Plattenfirma verklagt.

