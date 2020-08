Brian Fallon: Tour-Termine 2021

Brian Fallon ist als Frontmann der Rockband „The Gaslight Anthem“ bekannt geworden. 2015 hat die Band via Facebook eine Auszeit unbekannter Länge verkündet. Mittlerweile ist Fallon sehr erfolgreich als Solokünstler. 2018 erschien mit „Sleepwalkers“ sein zweites Studioalbum und Ende März sein neues Album „Local Honey“. Das wollte er auch im Rahmen einer Hallentour durch Europa präsentieren – die Konzerte mussten aber wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden. Momentan plant Fallon, im Frühling 2021 in Nordamerika zu touren und danach im November einen Abstecher nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz zu machen. Infos und Tickets gibt es bei „eventim.de“.

Schon gekaufte Karten für den jeweiligen Spielort bleiben gültig.

Das sind die Tour-Termine 2021:

09.11. Köln Carlswerk Victoria

10.11. Frankfurt/Main Batschkapp

11.11. Hamburg Docks

16.11. Berlin Huxley’s Neue Welt

17.11. AUT – Wien Arena

18.11. Nürnberg Löwensaal

19.11. Stuttgart LKA Longhorn

20.11. CH – Zürich Komplex 457

21.11. München Muffathalle

Foto: (c) Universal Music