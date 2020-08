Britney Spears: Besorgte Fans bombardieren Freund mit Fragen

Die Fans sorgen sich nach wie vor um Britney Spears. Inzwischen belästigen sie sogar ihren Freund Sam Asghari mit nervigen Fragen.

In einer aktuellen „Instagram“-Story, sagt er: „Ich bekomme echt viele Fragen von euch: Wo ist Britney? Bist du dir sicher, dass sie es ist? Und so weiter.“ Und um den besorgten Anhängern zu zeigen, dass es ihr offensichtlich gut geht, macht sich der Tänzer auf die Suche nach ihr. Mit der Handykamera auf sich gerichtet, schleicht Asghari durch das Haus, unterlegt mit der Musik des Kultfilms „Der rosarote Panther“. Als er dann an den Treppen des Hauses ankommt, schreit er laut: „Was geht ab?!“, woraufhin Britney erschrocken aufschreit und ihrem lachenden Partner hinterherruft: „Ich hasse das!“ Der Spaß kommt im Hause Spears-Asghari also wohl nicht zu kurz.

Britney Spears schreit mit ihrer Kleiderwahl um Hilfe – zumindest sind ihre Fans davon überzeugt.

Foto: (c) PR Photos