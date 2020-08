Britney Spears: „Ich denke nur an Schokolade oder Eis“

Britney Spears und ihr Freund Sam Asghari genießen offenbar gerade Zeit am Strand. Allerdings nicht im Bikini und im Sand, sondern bei einer Radtour auf der Strandpromenade.

Zu einem Foto, das die beidem auf ihren Rädern und natürlich mit Mundschutz zeigt, schrieb die 38-Jährige: „An den Strand zu gehen macht immer so viel Spaß! Wir sind alle sozial distanziert und tragen natürlich Masken. Trotzdem gibt es am Strand ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das mir Frieden bringt. Ich fühle mich so klein neben diesem riesigen Gewässer.“ Weiter schrieb sie: „Ich liebe das Gefühl, mit einer goldenen Bräune nach Hause zu kommen. Ich denke nur an Schokolade oder Eis… .. und rieche immer noch nach Sonnenöl. Es ist lustig, wie kleine Dinge deine Seele so verdammt berühren können, wie wenn ein Neugeborenes weint oder Kinder Sandburgen bauen.“

Mit ihrem Post will sie aber auch eine Botschaft senden. Sie schrieb nämlich noch: „Sich hinlegen und zu Gott in den klaren blauen Himmel schauen. Vielleicht sollten wir alle aufschauen und versuchen, die Botschaften zu hören und zu sehen, die Gott uns sendet, damit wir der Welt heute helfen können.“

