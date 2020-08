Britney Spears ist ganz vernarrt in eine bestimmte Farbe: Gelb.

Via „Instagram“ widmete die Sängerin jetzt einen ganzen Post ihrer Lieblingsfarbe. Sie listete auf, für was gelb alles stehen soll – und diese Liste strotzt nur so vor Positivität: Gelb stehe für Optimismus, Fröhlichkeit, Sonnenschein, Gelächter, Enthusiasmus, Selbstbewusstsein, emotionale Stärke, Freundlichkeit, Kreativität, Wissen und Selbstachtung. Außerdem sei die Farbe anregend und erbaulich. Britney kommentierte ganz begeistert: „Darum ist gelb meine Lieblingsfarbe“.

Wenige Minuten vorher postete sie ein Bild von sich in einem gelben Oberteil.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos