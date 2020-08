Britney Spears überrascht Fans mit lustigem Video

Fans von Britney Spears haben in letzter Zeit nicht viel zu Lachen, wenn sie das „Instagram“-Profil ihres Idols besuchen. Sie sind überzeugt, dass sie über ihre Posts versteckte Botschaften schickt und damit um Hilfe ruft. Unter dem Hashtag #freebritney wollen sie Britney aus der Vormundschaft ihres Vaters befreien. Auch fragten sich die Fans schon, wo ihre Freund Sam Asghari in all dem Chaos ist.

Umso überraschender war das aktuelle Video von Britney und Sam, in dem sie ihm einen Streich spielt. In einem neuen Clip, den die 38-Jährige nun auf „Instagram“ teilte, genießt Sam ein entspanntes Sonnenbad im Freien: Oberkörperfrei liegt er dabei auf einem Handtuch im Garten, seine Augen hat er bedeckt. Bewaffnet mit einer kalten Wasserflasche pirscht sich Britney leise an ihren Freund heran und erschreckt ihn, indem sie mit der Flasche über seine Lippen streicht. Dazu schrieb sie: „Der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung ist, verdammt nervig zu sein.“

Sam scheint die Situation mit einer ordentlichen Portion Humor genommen zu haben, er kommentierte den Post seiner Freundin mit einigen lachenden Emojis.

Foto: (c) PR Photos