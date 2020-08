Bruce Springsteen: Großes Lob für Lana Del Rey

Lana Del Rey ist aktuell eine der besten Songschreiberinnen des Landes. Das ist zumindest die Meinung von Bruce Springsteen.

In seiner Radiosendung „From His Home To Yours“ coverte der Musiker deswegen den Song „American“ seiner Kollegin und sagte im Vorfeld: „Sie kommt aus New York und ist in Lake Placid aufgewachsen. Lake Placid, eine fabelhafte kleine amerikanische Stadt, in der ich im Laufe der Jahre viele schöne Sommerabende mit meinen Kindern und meiner Familie verbracht habe. Und Lana ist derzeit einfach eine der besten Songwriterinnen des Landes. Sie erschafft eine eigene Welt und lädt uns in sie ein. Also eine große Favoritin von mir.“

Übrigens: In dem Lied „American“ lobt Lana Del Rey auch Bruce Springsteen.

Foto: (c) PR Photos