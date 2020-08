Bruce Springsteen schenkt Joe Biden einen Song

Joe Biden ist der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten. Prominente Unterstützung erhält er vom „Boss“ höchstpersönlich. Bruce Springsteen hat dem Politiker einen Song geschenkt. Auf „Instagram“ postete der Musiker ein neues Video zu seinem Hit „The Rising“ aus dem Jahr 2002. In dem Clip sind Helfer in der Corona-Pandemie zu sehen, sowie Proteste der Bewegung „Black Lives Matter“.

Springsteen selbst und seine Frau Patti Scialfa kommen auch im Clip vor. Joe Biden wird in dem Video bei einer Rede gezeigt, in der er sagt: „Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt nichts, was wir nicht schaffen können, wenn wir es gemeinsam tun.“

Erst kürzlich sagte Bruce Springsteen, er halte Donald Trump für eine „Bedrohung für die Demokratie.“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos