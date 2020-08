Bruce von „Iron Maiden“ über Martin Birch: „Er war ein Jongleur, der genau widerspiegeln konnte, was eine Band ausmachte“

Musikproduzent Martin Birch ist tot, er starb am 09.08. im Alter von 71 Jahren. Auch „Iron Maiden“ haben mit ihm zusammengearbeitet. In den sozialen Medien nimmt die Band jetzt Abschied.

Bruce Dickinson schrieb: „Für mich war Martin ein Mentor, der meinen Gesang völlig verändert hat: Er war ein Psychotherapeut und nach seinen eigenen Worten ein Jongleur, der genau widerspiegeln konnte, was eine Band ausmachte. Das war sein besonderes Talent als Produzent. Er war kein Puppenspieler, er hat den Sound der Band nicht manipuliert, er hat ihn nur bestmöglich reflektiert. Abgesehen davon war er ein wunderbarer, warmherziger und lustiger Mensch. Martin und ich teilten eine Leidenschaft für Kampfkunst – er für Karate und ich für das Fechten, was für uns eine weitere Bindung war. Ich bin so traurig, diese Nachricht zu hören. Es ist unglaublich, dass er für einen Mann, der so voller Leben war, in so jungen Jahren gestorben ist.“

Birch arbeitete auch mit „Deep Purple“ und den „Scorpions“ zusammen. Die Zusammenarbeit von Birch mit „Iron Maiden“ begann 1981. Mit ihm sind die ersten neun Alben, von „IRON MAIDEN“ bis „FEAR OF THE DARK“, entstanden.

