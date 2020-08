Mit seiner EP „Problems“ zeigt Bryce Vine seinen Fans das, was in ihm vorgeht. Drei der fünf Song sind nämlich genau in der Zeit entstanden, als die Welt anfing Kopf zu stehen. Der Sänger selbst sagte laut „Warner Music“ dazu: „Wenn das Leben schwieriger wird, versuche ich, Dinge zu schreiben, durch die ich mich besser fühle.“

Hier die Tracklist:

1 Life Goes On

2 It Falls Apart

3 Fireside

4 Strawberry Water

5 Problems (feat. Grady)

