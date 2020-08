„BTS“ bekommen eigene Konzert-Arena

Für „BTS“ läuft es so richtig rund. Am 21.08. erscheint ihre neue Single „Dynamite“, kurz danach folgt das neue und somit achte Album, außerdem startet der „BTS“-Kinofilm bald und wie die „Bravo“ berichtet, haben sie für Oktober ein Live-Konzert angekündigt, dem vielleicht sogar einige Fans dabei sein dürfen.

Das wohl Krasseste ist aber, dass für „BTS“ in Südkorea jetzt das „K-Culture Valley“ gebaut wird, welches auch eine Konzert-Arena in der Größe von 46 Fußballfeldern beinhalten wird. Wie „Bravo“ weiter berichtet, soll zu dem Anwesen dann auch ein Hotel und ein Studio gehören. Der Grund für den Bau ist, dass die Band große Shows in anderen Ländern gespielt hat, es aber bisher in Südkorea keine vergleichbaren Hallen gibt.

Am 10. und 11. Oktober soll übrigens der Gig von „BTS“ stattfinden, natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen.

Foto: (c) LVN / PR Photos