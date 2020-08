„BTS“ planen „Map Of The Soul ON:E“-Konzert

Weil die “Map Of The Soul World Tour” wegen Corona ausfallen musste, heißt es nun: „Map Of The Soul ON:E”. So lautet der Name des Konzerts, das „BTS“ im Herbst „online und offline“ geben wollen. Am 10. und 11. Oktober soll der Gig der K-Pop-Boygroup stattfinden, natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen, berichtet „Big Hit Entertainment“.

Auf dem Werbeplakat dazu sind die Bandmitglieder V, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook und SUGA von hinten zu sehen, in roten Jacken und schwarzen Hosen, wie sie am Strand entlanglaufen und ein großes rotes Laken hinter sich herziehen.

Die neue Single von „BTS“ soll übrigens am 21. August erscheinen.

Foto: (c) Universal Music