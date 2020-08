Buch-Tipp von Joe Jonas

Wer braucht einen guten Lesetipp, der einem gleichzeitig persönlich weiterhilft? All diejenigen werden bei Joe Jonas fündig.

In seiner „Instagram Story“ postete der Sänger das Buch „Das Think Like a Monk-Prinzip: Finde innere Ruhe und Kraft für ein erfülltes und sinnvolles Leben“ von Jay Shetty. Dazu schrieb Jonas: „Vielen Dank an meinen Freund Jay Shetty. Ich kann es nicht erwarten, das zu lesen! Jay ist in den letzten Monaten ein großartiger Coach gewesen. Holt euch euer Exemplar!“

Ob Joe Jonas überhaupt Zeit hat, ein Buch zu lesen? Immerhin hat er ein Neugeborenes zuhause.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos