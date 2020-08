Burna Boy und der musikalische Kampf für die Freiheit

Freiheitsgedanken haben beim Ende letzter Woche (14.08.) veröffentlichten Album „Twice As Tall“ von Burna Boy eine große Rolle gespielt.

Gegenüber „Warner Music“ sagte der nigerianische Afrofusion-Popstar: „‘Twice As Tall’ ist ein Album über eine bestimmte Zeitspanne in meinem Leben. Es ist ein Album über den Kampf für die Freiheit. Es ist ein Album über das Leben im Allgemeinen, das wirkliche Leben.“

Hier die Tracklist:

1 Level Up (Twice As Tall) [feat. Youssou N’Dour]

2 Alarm Clock

3 Way Too Big

4 Bebo

5 Wonderful

6 Onyeka (Baby)

7 Naughty by Nature (feat. Naughty by Nature)

8 Comma

9 No Fit Vex

10 23

11 Time Flies (feat. Sauti Sol)

12 Monsters You Made (feat. Chris Martin)

13 Wetin Dey Sup

14 Real Life (feat. Stormzy)

15 Bank On It

Foto: (c) PR Photos