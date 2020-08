„Bush“: So schreibt Gavin Rossdale seine Songs

Wenn Gavin Rossdale sich ans Songschreiben macht, dann fängt er immer zuerst mit dem Text an und dann kommt die Melodie – so ist jedenfalls der Plan.

Im Interview mit „We Share A Lot“ erzählte der „Bush“-Frontmann: „Der Grund, warum ich das so mache, ist, es gibt mir eine Richtung vor. Und dann spiele ich einfach mit einem Titel in meinem Kopf herum. Ich nutze vielleicht nicht alles davon oder ich nutze nur das letzte Drittel davon oder ich finde einen Satz und dann liegt da etwas anderes herum. Da ich schreibe so viele Songs, interessiert es mich nicht, wie ich zu ihnen komme. Es gibt keine Regel. Die einzige Regel in Wirklichkeit ist, dass es nie konsequent sein soll. Wenn ich es konsequent machen würde, dann würde es sich gleich anhören und ich denke, es ist interessanter, die Inspiration aufzubrechen. Die Wahrheit ist also, ich nehme es, wie auch immer ich es hinbekomme. Aber ich mag es, mit der Textdisziplin zu beginnen, denn es fokussiert mich.“

„Bush“ haben vor kurzem übrigens erst ihr neues Album „The Kingdom“ veröffentlicht.

