Cameron Diaz hat sich ihr Leben wiedergeholt

Seit sechs Jahren hat Cameron Diaz nicht mehr für einen Film vor der Kamera gestanden.

In einem Gespräch mit Gwyneth Paltrow in ihrer „In Goop Health“-Show hat Diaz jetzt zugegeben, dass sie das Gefühl hatte, einen Teil ihres Lebens zurückerobert zu haben, als sie Hollywood den Rücken zugedreht hat. Die 47-Jährige antwortete auf die Frage, wie sie sich dabei gefühlt habe: „Es war Frieden für meine Seele, weil ich mich endlich um mich selbst gekümmert habe. Es ist so intensiv auf dieser Ebene zu arbeiten und so öffentlich zu sein. Es kommt immer eine Menge Energie auf dich zu, wenn du als Schauspieler wirklich sichtbar bist, Pressetermine hast und dich dort draußen aufhältst. (…) Ich habe erkannt, dass ich Teile meines Lebens an all diese anderen Menschen weitergegeben habe und ich musste es mir im Grunde zurücknehmen.“

Es wird also vorerst keine neuen Filme mit Cameron Diaz geben. Die kümmert sich nämlich in nächster Zeit erstmal um Töchterchen Raddix.

Foto: (c) Louis Burgis / PR Photos