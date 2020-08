Camila Cabello auf der Suche nach Baby-Hirschen

Camila Cabello ist anscheinend in ihrer eigenen Traumwelt angekommen und sucht im Wald nach neuen Freunden. Auf einem „Instagram“-Foto sitzt die 23-Jährige auf einem abgesägten Baumstamm und blickt in die Baumwipfel. Dazu schrieb sie: „Ich versuche nur, mich mit Baby-Hirschen anzufreunden.“

Ob die Tiere in ihrer Cinderella-Story fliegen können? Die Dreharbeiten des Filmes sind nämlich der Grund, warum die Sängerin in England ist. Sie schreibt weiter: „Zurück in Großbritannien, um Cinderella zu beenden. Ich liebe diesen Film, ich bin schon jetzt so stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn sehen könnt.“

Die „Cinderella“-Neuverfilmung soll am 5. Februar 2021 veröffentlicht werden.

Foto: (c) PR Photos