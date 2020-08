Camila Cabello hört Taylor Swift in Dauerschleife

Camila Cabello liebt Musik, egal ob ihre eigene oder die der Kollegen. Mit Blick auf ihre „Instagram“-Story von Montag (03.08.) scheint sich allerdings eine Lieblingskünstlerin herauszukristallisieren. Cabello postete gleich mehrere Screenshots ihrer aktuell laufenden Songs. Und siehe da, sämtliche Titel stammten von ein und derselben Person: Taylor Swift. Die Kubanerin hörte unter anderem „cardigan“ und „folklore“.

Aber wie sieht es eigentlich mit neuen Eigenkreationen aus? Sie verriet: „Ich liebe euch so sehr. Ich arbeite gerade an neuer Musik und kann es kaum abwarten, euch die Songs zu zeigen. Vielen Dank für eure Treue und Liebe all die Jahre.“

Schon im Mai postete Cabello einen kurzen Clip aus ihrem Heimstudio.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos