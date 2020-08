Cara Delevingne und Kaia Gerber: Partner-Tattoo

Nach der Trennung von Ashley Benson vertreibt sich Cara Delevingne ihre Freizeit jetzt oft mit dem Model Kaia Gerber. Zu Delevingnes 28. Geburtstag am 12.08. präsentierten die beiden Ladys etwas ganz Besonderes in ihren „Instagram“-Storys: Neuerdings haben sie offenbar ein Partner-Tattoo, und zwar jeweils seitlich innen an den Füßen.

Auf dem Beweisfoto liegen ihre Füße nebeneinander und beides Mal prangt dort der Schriftzug „Solemate“, also mit S-o-l-e. Das heißt übersetzt so viel wie „Fußsohlenverwandte“. Ausgesprochen klingt es wie Soulmate, also mit S-o-u-l, was ja auf Deutsch „Seelenverwandte“ bedeutet. Witzige Idee – und schweißt auch noch enger zusammen. Cara Delevingne und Kaia Gerber wird zwar eine Liaison nachgesagt, aber offiziell sind sie nur Freunde.

Cara Delevingne war vor der Beziehung mit Ashley Benson übrigens mit der Indie-Rockerin St. Vincent zusammen.

Foto: (c) PR Photos