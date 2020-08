Cardi B: 100.000 Dollar für Coronatests

Cardi B und Megan Thee Stallion polarisieren gerade mit ihrem Video zum Song „WAP“. Der Clip wurde unter Coronabedingungen gedreht und erforderte mehr Vorsichtsmaßnahmen, als sonst.

Cardi B hat sich da auch nicht lumpen lassen und hat ordentlich Geld in die Hand genommen, damit sich die gesamte Crew testen lassen konnte. Gegenüber dem „i-D Magazine“ erzählte sie: „Es war irgendwie komisch, ein Video in Coronazeiten zu drehen. Wir haben allein schon 100.000 Dollar nur für die Tests ausgegeben. Jeder, der an dem Dreh beteiligt war, musste auf das Coronavirus getestet werden. Im Video hatten wir auch einen Tiger und einen Leoparden, aber wir haben nicht mit ihnen vor Ort gedreht, aus Sicherheitsgründen und wegen der Pandemie. Diese Szenen wurden dann zusammengeschnitten.“

Cardi B ist wegen dem Coronavirus sehr vorsichtig. Nachdem ein Bekannter von ihr sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, begab sich die Rapperin in eine zweiwöchige Quarantäne, bevor sie ihre Tochter Kulture wieder gesehen hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos