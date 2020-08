Cardi B: „Ich bin anders, als die anderen B*tches“

Cardi B hat ihre Berühmtheit mit ihrer früheren Karriere als Stripperin verglichen. Als Rapperin hat sie die gleiche Haltung, wie damals als Tänzerin.

Im Interview mit dem „Elle Magazin“ sagte sie: „Ich bringe etwas anderes mit. Ich bin ich und so war ich auch schon, als ich noch im Club gearbeitet habe. Ich weiß, wenn ich auf die Bühne gehe, sind mir die B*tches vor oder nach mir egal. Mir ist egal, ob sie vielleicht besser waren, als ich. Ich weiß, ich werde mein Geld verdienen. Ich weiß, dass ich gut bin, weil ich anders bin. Ich bewege mich anders und habe einen anderen Körper. […] Du kannst nicht davon ausgehen, das ganze Geld im Strip Club zu haben. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder Mann nur dir sein Geld gibt. Also erwarte nicht, dass du der oder die Einzige bist, die in den ‚Billboard‘-Charts auf Platz Eins ist. Du musst nur an deine Arbeit glauben.“

Cardi B erzählte im Interview auch, wie sie und ihr Mann Offset sich trotz des Dramas tief vertrauen.

Foto: (c) LVN / PR Photos