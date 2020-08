Cardi B über Ehemann Offset: „Wir vertrauen uns“

Cardi B und ihr Mann Offset hatten schon jede Menge Drama in ihrer Ehe. Doch das hält die beiden nicht auf, sich gegenseitig tiefes Vertrauen zu schenken.

Im Gespräch mit dem „Elle Magazine“ erzählte Cardi: „Ich weiß, dass es in unserer Beziehung viel Drama gibt. Doch da ist auch so viel Liebe, Leidenschaft, Vertrauen und eine tiefe Freundschaft. Wir gegen die Welt, das war schon immer so.“ Über die Gerüchte, die Presse und sonstige Medien über Cardi und Offset verbreiten, sagte die 27-Jährige: „Es gibt immer viele Gerüchte über mich und meinen Ehemann. Ich habe das Gefühl, die Leute setzen einfach Gerüchte in die Welt, weil sie mir das Herz brechen wollen. Sie wollen mir weh tun.“

Nichtsdestotrotz sind die beiden glücklich miteinander. Zu diesem Glück trägt sicherlich auch die gemeinsame kleine Tochter Kulture bei. Die konnte Cardi B kürzlich zwei Wochen lang nicht sehen.

Foto: (c) LVN / PR Photos