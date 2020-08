Cardi B über ihren Karrierestart

Aller Anfang ist schwer, das war er auch für Cardi B. Denn die Rapperin wurde anfangs nicht mit offenen Armen empfangen.

Im Gespräch mit Zane Lowe für „New Music Daily“ sagte sie: „Als ich angefangen habe Musik zu machen und so, wurden meine Gefühle ziemlich verletzt. Ganz schön oft, weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute mir immer wieder ins Gesicht lügen. Meine Manager sagten damals: ‚Du musst freundlicher sein. Du musst mehr rausgehen.‘ Und selbst als ich freundlich zu anderen Künstlern war, und ich spreche nicht über weibliche Künstler, habe ich mich gefühlt, als würde ich jedem die Hand schütteln, aber niemand will ein f**** Feature mit mir machen. Was zum Teufel?“

Am Ende machte sie dann einen Song mit Rapper Kiari Kendrell Cephus, besser bekannt als Offset. Mit dem ist Cardi B auch seit 2017 zusammen.

