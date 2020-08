Cardi B über Tochter Kulture: „Sie ist ein lustiges Baby“

Die kleine Kulture Kiari Cephus ist der ganze Stolz von Mama Cardi B.

Die beiden haben jede Menge Spaß zusammen, wie Cardi jetzt in einem Interview mit „Radio.com“ erzählte: „Sie ist so eine süße und lustige Person. Sie ist einfach ein lustiges Baby.“ Vor allem das Verhalten der Zweijährigen amüsiere sie, da Kulture das mache, worauf sie Lust habe. Aber die Zweijährige habe auch eine ganz andere Seite an sich. Cardi erzählte weiter: „Es gibt da oft kein Mittelmaß und bei ihren Wutanfällen denke ich mir manchmal: ‚Oh mein Gott, wie verrückt‘.“

Trotzdem fällt es der 27-Jährigen schwer, ohne ihre Tochter zu sein. Letztens musst sie zwei Wochen von ihr getrennt sein, wegen einer selbstauferlegten Corona-Quarantäne.

