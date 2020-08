Cardi B: Wenn ihr Mann rechnet, fällt die Deckung

Ob Cardi B beim Intro von Pippi Langstrumpf so richtig wuschig wird, ist leider unklar. Ganz so abwegig ist der Gedanke aber nicht, die Sängerin hat nämlich ein Faible für Mathe-Genies.

Via „Twitter“ verriet sie: „Okay, das Folgende wird jetzt komisch klingen, aber eines der Dinge, mit denen mich mein Mann wahnsinnig anturnt, ist, dass er richtig gut in Mathe ist. Dieser Sch***ß ist so sexy.“ Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht Neune.

Übrigens: Cardi B ist auf der Erotikplattform „OnlyFans“ zugegen.

Foto: (c) LVN / PR Photos