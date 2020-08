Charlie Puth feiert neuen Song von Cardi B

Cardi B’s neuer Song „WAP“ geht mächtig durch die Decke. Der rund vierminütige Song mitsamt Musikvideo erzielte auf „YouTube“ in weniger als einer Woche über 75 Millionen Aufrufe. Starkes Stück.

Und auch viele prominente Kollegen feiern den Hit – darunter Charlie Puth. Der 28-Jährige schrieb via „Twitter“: „Ich denke, dass das ein wichtiges Stück ist.“ Was genau er damit meint? Via „Instagram“ erklärte er: „‘WAP‘ ist eine frauenstärkende Hymne!“

Übrigens: Charlie Puth hat viele Demo-Songs im Schrank, die er aktuell durch hört.

Foto: (c) Warner Music