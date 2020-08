Cher möchte Post verteilen, darf aber nicht

Briefe kommen viel zu spät und der Konzern wird umstrukturiert: der United States Postal Service (USPS) hat momentan einige Baustellen. Das ist der Grund, warum Cher helfen möchte.

Die 74-Jährige möchte freiwillig in einem Postamt arbeiten. Das hat sie auf „Twitter“ geschrieben: „Nein, ich mache keinen Witz. Kann ich freiwillig bei meinem Postamt arbeiten?“ Doch so einfach ist das gar nicht. Eine Stunde später twitterte sie: „Okay, ich habe zwei Postämter in Malibu angerufen. Sie waren sehr freundlich. Ich habe gesagt: ‚Hi, hier ist Cher und ich würde gerne wissen, ob ihr Freiwillige nehmt?‘ Die Frau sagte, dass sie es nicht weiß und gab mir die Nummer ihres Vorgesetzten. Ich habe angerufen und gesagt: ‚Hi, hier ist Cher. Akzeptiert ihr Freiwillige?‘ ‚Nein, wir brauchen Fingerabdrücke und eine Personenüberprüfung.‘“ Ihre Fans sind der Meinung, dass eine solche Überprüfung gar nicht nötig ist. Sie schreiben: „Die Stimme ist Überprüfung genug.“ Oder: „Die Personenüberprüfung ist einfach ‚Google‘.“

Cher hilft übrigens einem psychisch kranken Elefanten.

