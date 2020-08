Chino von „Culcha Candela“: “ Wir haben definitiv noch Bock und Energie“

„Culcha Candela“ feiern in diesen Tagen ihren 18. Bandgeburtstag.

Im Interview mit „ticketmaster.de“ verriet Chino, ob er am Anfang der Bandgeschichte damit gerechnet hätte, dass sie so lange erfolgreich sein würden. Dazu sagte er: „Es ist schon ein bisschen verrückt, dass wir alle noch immer unseren Traum leben, den wir vor über 18 Jahren mal zu Leben erweckt haben. Wir wissen zumindest, dass eine so lange Zeit keine Selbstverständlichkeit ist in der Musikwelt. Auch krass, welche Entwicklungen in dieser Zeit stattgefunden haben! Wir haben definitiv noch Bock und Energie und wollen weitermachen, solange es uns noch Spaß macht. Mit der nächsten Platte wollen wir auf jeden Fall noch mal angreifen!“

Am 22.08. geben „Culcha Candela“ übrigens ein Strandkorb-Konzert.

Foto: (c) Warner Music / Oliver Rath