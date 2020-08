Christina Aguilera: Nass und freizügig

Christina Aguilera weiß, wie man sich in Szene setzt. Erst vor wenigen Tagen teilte die Sängerin sehr persönlich Fotos vom Roadtrip mit ihrer Familie auf „Instagram“, jetzt begeistert sie ihre Follower mit sexy Schnappschüssen aus ihrem Pool. Mit knallrotem Lippenstift und einem halb-transparenten weißen Kleid posiert sie im kühlen Nass. Wie sie in der Bildbeschreibung verrät, habe sie „sich in diesem Moment danach gefühlt“.

Anlass für das heiße Shooting war wohl die neue Rap-Veröffentlichung „WAP“ von Cardi B und Meghan Thee Stallion, die Christina in einem Hashtag nennt. WAP ist eine englische Abkürzung und bedeutet übersetzt „nass und überschwänglich“.

Die Fans finden das Foto super und belohnen die Sängerin mit unzähligen Flammen-Emojis in den Kommentaren.

Foto: (c) PR Photos