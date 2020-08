Christina Aguilera: Süßer Post zum 6. Geburtstag ihrer Tochter

Zum sechsten Geburtstag ihrer Tochter Summer Rain postete Christina Aguilera ein süßes Foto auf ihrer „Instagram“-Seite.

Auf dem Bild ist die Kleine zu sehen, wie sie als Raubtier vor einer Art selbst gebasteltem Zelt spielt. Dazu schrieb die stolze Mama: „Herzlichen Glückwunsch an meine kleinen Künstlerin Summer Rain! Sie liebt den Campingplatz, den wir besucht haben, so sehr, dass sie sich entschied, zuhause ihr eigenes Wohnmobil aus Pappe zu bauen. Dieses kleine Mädchen ist so klug und kreativ … mit einer lebendigen, süßen Seele, dem größten Herzen und einem abenteuerlichen freien Geist. Sie hat keine Angst, ihrem eigenen Weg zu folgen und sie selbst zu sein, egal was passiert. Ich bin eine stolze, gesegnete Bärin. Ich liebe dich, meine kleine Leo-Löwin!“

Erst vor wenigen Tagen teilte die Sängerin Fotos, auf denen sie mit knallrotem Lippenstift und einem halb-transparenten weißen Kleid im kühlen Nass posiert.

