Ciara und der Kampf mit den Pfunden

Ciara will die überschüssigen Pfunde ganz schnell wieder loswerden. Jetzt, wo die Sängerin letzten Monat ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat, will sie so schnell wie möglich zu ihrer alten Form zurückkehren.

Auf „Instagram“ schrieb die 34-Jährige: „48 Pfund liegen noch vor mir! Beginne morgen mit dem Schlachtplan! P.S.: Ich weiß nicht, wie leicht es werden wird, wenn man bedenkt, dass dies Baby Nummer drei ist! Werde wirklich hart daran arbeiten. Lasst uns loslegen, Mamas!“

Ciara hat am 23. Juli Sohnemann Win Harrison zur Welt gebracht. Vater des Kleinen ist ihr Mann Russell Wilson.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos