„Clean Bandit“ und „Global Citizen“: Virtuelles Festival im Kampf gegen Hunger

„Clean Bandit“ hat sich mit „Global Citizen“ für ein ganztägiges virtuelles Festival im Kampf gegen den weltweiten Hunger zusammen getan. Morgen (08.08.) ab 13 Uhr gibt’s den Stream unter unter #CleanBanditxGlobalCitizen auf dem YouTube-Kanal der Band. Gegenüber „Warner Music“ sagten „Clean Bandit“: „Nie war es wichtiger, aktiv zu werden und die am stärksten gefährdeten Menschen auf der Welt zu ermächtigen, besonders jene aus ländlichen und abgelegenen Communitys. Vor der Covid-19-Pandemie hat weltweit einer von neun Menschen an Hunger oder Unterernährung gelitten, 132 Millionen waren akut vom Verhungern bedroht. Doch die wirtschaftlichen Folgen des Virus haben zur Folge, dass sich diese Zahl noch vor Jahresfrist auf 265 Millionen Menschen verdoppeln könnte. Die Welt braucht dringend mehr Mitgefühl. Daher unterstützen wir den Aufruf von Global Citizen an die Führer der Welt, mehr im Kampf gegen den Hunger zu unternehmen – und bestärken zugleich all unsere Fans, die sich auf unsere ganztätige Hausparty am 8. August freuen, über ihre sozialen Plattformen aktiv zu werden und die Kampagne zu unterstützen. Es geht nicht darum, Geld zu spenden. Es geht darum, seine Stimme zu erheben.“

Und hier das Line-up:

Clean Bandit B2B Joel Curry // Großbritannien

Aston Shuffle // Australien

Ksuke // Japan

Hotel Garuda // Indien

Imanbek // Kasachstan

Cream Soda // Russland

Ofenbach // Frankreich

Topic // Deutschland

Martin Jensen // Dänemark

DubDogz // Brasilien

Sofi Tukker // USA

Clean Bandit mit Überraschungsgast // Lateinamerika

