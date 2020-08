Clueso mit neuer Single „Flugmodus“

Neulich ist Clueso gemeinsam mit Teddy Teclebrhan nach Ibiza geflogen, um ein Video zu seiner Single „Flugmodus“ zu drehen. Es gab weder Drehbuch noch Regisseur und am Flughafen trafen sie Jesus Christoph, den sie direkt mitnahmen – und später sogar in Geiselhaft.

So oder so ähnlich ist der Dreh für Cluesos neues Video abgelaufen. Der Song „Flugmodus“ samt Musikvideo ist jetzt überall erhältlich. Und er lebt von Gegensätzen: Leben auf der Überholspur vs. Alles verschlingende Sehnsucht, Übermüdung vs. Aufgekratztheit, Sommerhit vs. meditative Introspektion. Clueso sagt gegenüber „Sony Music“: „Ich wollte den Leuten etwas aus meinem Leben geben, das wirklich passiert ist. Einen Sommersong mit ein bisschen Hirnschmalz, nicht nur Jetski und los.“

Clueso hat übrigens erst vor kurzem einen Song mit Capital Bra veröffentlicht.

