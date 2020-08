Corey Taylor: Für diese Band hätte er fast gesungen

Corey Taylor wäre um Haar in einer anderen Band gelandet.

Zu Gast bei SiriusXM’s „Trunk Nation Virtual Invasion“ sinnierte der Musiker darüber, welche anderen Wege er in seiner Karriere hätte eingeschlagen können. In den 2000er Jahren hätte er fast das Mikrofon für eine andere Band ergriffen. Er hätte die Gelegenheit gehabt, mit „Anthrax“ ein Album aufzunehmen. Taylor erzählte: „Es war etwas, worüber wir nicht wirklich lange gesprochen hatten. Wir hatten darüber geredet, es einmalig zu versuchen, aber wir wollten eigentlich nur sehen, was passieren könnte. Wir spielten also die Akustik-Show und danach hingen wir alle nur noch rum und jemand scherzte: ‚Hey, wäre es nicht cool, wenn du ‚Anthrax‘ beitreten würdest?‘ Wir haben alle gelacht und dann stoppten wir und sagten: ‘Hmm. Das könnte interessant sein.’“

Obwohl Taylor die Idee sehr gut fand, kam es nie zu einer gemeinsamen Aufnahme. An dem Tag, an dem er nach Chicago fliegen sollte, um mit der Band zu proben und Demoaufnahmen zu fertigen, erhielt er einen Anruf von Roadrunner, er solle zurückkommen und am „Slipknot“-Album „All Hope Is Gone“ arbeiten, was er dann ja auch tat.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos