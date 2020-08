Corey Taylor kündigt erstes Solo-Album „CMFT“ an

Corey Taylor hat am 29.07. seine Fans gleich mit zwei neuen Songs erfreut. „CMFT Must Be Stopped“ und „Black Eyes Blue“ sind ab sofort auf allen Streamingplattformen zu hören. Nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Denn: Ein Releasedatum für sein erstes Solo-Album hat der Musiker, New-York-Times-Bestseller-Autor und Schauspieler auch gleich mit geliefert.

Am 02. Oktober veröffentlicht Taylor über Roadrunner Records sein erstes Soloalbum „CMFT“. Das berichtet „Warner Music“. Im Gespräch mit „Loudwire“ erzählte er: „Das ist das vermutlich lebendigste Album, das ich seit langer Zeit gemacht habe. Bei diesem Album hatte ich, glaube ich seit dem ersten ‚Slipknot‘-Aöbum, den meisten Spaß, um ganz ehrlich zu sein. Das wird die Leute vermutlich völlig umhauen, weil es so anders ist, als all das, was ich sonst so mache. Wie auch immer, es wird das spaßigste Album im Jahr 2020 sein.“

Wie viel Spaß darin steckt, lässt sich schon im Video zur Singel „CMFT Must Be Stopped“ erahnen. Corey Taylor hat sich dafür jede Menge Unterstützung von Freunden, wie Marilyn Manson, Lars Ulrich, Rob Halford, Chris Jericho, ZillaKami und vielen mehr geholt.

