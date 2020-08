Cro verwirrt seine Fans zunehmend mit seinen Posts in den sozialen Medien. Erst veröffentlichte der Musiker ein Video, in dem er seine Maske beerdigt, jetzt folgt ein weiterer merkwürdiger Clip. Der 30-Jährige veröffentlichte auf „Instagram“ einen kurzen Werbespot für das in Australien und Neuseeland bekannte Shampoo „Pert“, das Ganze stilecht gezeigt in einem uralten Fernsehgerät. Dazu schrieb er kurz und knapp ein Datum „14.08.2020“.

Einige Fans sind aus dem Häuschen, denn sie sehen das Ganze als Vorankündigung auf neue Musik. Eine Userin kommentierte das Video mit den Worten: „Fragen um Fragen in meinem Kopf. So langsam macht mich das hier psychisch echt fertig.“

Schon im März verkündete Cro: „Etwas kommt.“

Foto: (c) Saeed Kakavand Chimperator Productions