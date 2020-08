Cuba Gooding Jr.: Hat er eine Frau vergewaltigt?

Cuba Gooding Jr. soll eine Frau vergewaltigt haben. Der „Oscar“-Preisträger steht bereits wegen Belästigungsvorwürfen vor Gericht, nun kommt die heftige Anschuldigung dazu. Das berichtet unter anderem „ntv.de“.

Demnach reichte eine Frau, deren Namen nicht genannt wurde, in New York eine Zivilklage gegen den Schauspieler ein. Darin gibt sie an, sie sei 2013 in einem New Yorker Hotel von dem 52-Jährigen vergewaltigt worden. Goodings Anwalt wies die Vorwürfe allerdings zurück. Laut „Variety“ und „People“ sagte er: „Sie sind falsch und meineidig.“

Vergangenes Jahr hatten mehrere Frauen Vorwürfe von sexuellen Übergriffen gegen Cuba Gooding Jr. vorgebracht. Dieser wies dies zurück und plädierte auf „nicht schuldig“. Das Verfahren sollte im April beginnen, doch wegen der Coronavirus-Pandemie kam es zum Prozessaufschub. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos