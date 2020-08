„Culcha Candela“ geben Strandkorb-Konzert

„Culcha Candela“ geben nach der langen Corona-Pause am 22. August ihr erstes Live-Konzert, und zwar in Mönchengladbach. Das Open Air findet corona-konform statt, das Publikum sitzt in Strandkörben und natürlich mit Abstand.

Wie hart der Lockdown für die Band war, das verriet Chino im Interview mit „ticketmaster.de“. Er sagte: „Unsere Musik auf die Bühne zu bringen und mit den Leuten da draußen zu teilen und zu feiern ist für unsere Band das wichtigste überhaupt. So haben wir damals angefangen und auch heute noch ist es das, was uns allen am meisten Spaß macht. Darüber hinaus ist es für uns, wie für die meisten Kollegen auch, die wichtigste Einnahmequelle in diesem Musikgeschäft. Daher war die Aussicht auf einen komplett konzertfreien Sommer total ätzend und auch bedrohlich, obwohl wir natürlich die Notwendigkeit von gewissen Maßnahmen verstehen. Gesundheit hat logischerweise Vorrang vor Geld und Spaß!“

Der Musiker fügte aber hinzu:“Trotzdem würden wir uns wünschen, dass die Nöte und Sorgen unserer Zunft auch mehr politisches Gehör finden würden, es sind schließlich nicht nur ein paar Künstler betroffen, die sichtbar auf Bühnen stehen, sondern ein riesiger Industriezweig hinter den Kulissen, der unter einem anhaltenden faktischen Verbot der Berufsausübung leidet.“

Foto: (c) Sony Music / I Am Johannes