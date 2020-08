Daniel EK: „Spotify“-Chef hält Musiker für zu faul

Musiker sind zu faul, findet ausgerechnet „Spotify“-Chef Daniel Ek. Der Schwede kritisierte im Interview mit „Music ally“: „Man kann nicht alle drei bis vier Jahre mal Musik aufnehmen und denken, dass das ausreicht. Es geht darum, viel Arbeit reinzustecken.“ Musiker, die beim Streaming schwächeln, hätten einfach nicht kapiert, wie der Hase heutzutage läuft. Ek ergänzte: „Ich habe wirklich das Gefühl, dass diejenigen, die beim Streaming nicht gut abschneiden, überwiegend Leute sind, die Musik so veröffentlichen wollen, wie sie früher veröffentlicht wurde.“ Also alle paar Jahre.

Dieser Frontalangriff kommt bei den Musikern natürlich nicht gut an. David Crosby, Gründungsmitglied der Rockband „Byrds“, „twitterte“: „Daniel Ek, du bist ein widerlicher, gieriger kleiner Scheißer“. Und auch „R.E.M.“-Bassist Mike Mills machte seinem Ärger Luft. Er schrieb: „Musik ist also ein Produkt, das am laufenden Band produziert werden müsse, sagt Milliardär Daniel Ek?! F*ck dich“.

Das Vermögen von Daniel Ek wird auf 4,1 Milliarden Dollar geschätzt. Den Audio-Streamingdienst „Spotify“ gibt es seit 2006. In Deutschland ist er seit dem 13. März 2012 verfügbar.

Foto: (c) LooMee TV