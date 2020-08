Daniela Katzenberger: „Ich werde wohl nie wieder schwanger sein“

Die Post ist da! Und das Paket muss ganz schön groß sein. Denn seit ihrem Umzug nach Mallorca hatten Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis noch nicht ihr ganzes Hab und Gut auf der Insel. Jetzt sind ihre letzten eingelagerten Sachen angekommen. Darunter auch eine ganz besondere Erinnerung.

Die 33-Jährige schreibt auf ihrem „Instagram“-Kanal etwas ganz Persönliches: „Ich freue mich am meisten, dass mein Gips-Babybauch heil hier auf Mallorca angekommen ist. Ich werde wohl in meinem ganzen Leben nie wieder schwanger sein, nie wieder einen Babybauch haben, umso schöner ist es für mich so eine Erinnerung zu haben.“ Dazu fügte sie noch hinzu: „Oh Gott, das klingt so traurig, ich weiß, das soll es aber nicht, wirklich nicht. Ich sehe die Dinge nur einfach wie sie sind. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich habe und man soll das Glück ja auch nicht ausreizen, gelle?“ Dabei postete sie ein Bild von ihrer fünfjährigen Tochter Sophia, wie sie Mamas Bauchabdruck küsst.

Daniela Katzenberger kann sich in der Öffentlichkeit übrigens nur halb bräunen. Die Folge: oben ist sie braun gebrannt, unten fast schneeweiß.

Foto via BANG Showbiz