„Deftones“: Chino Moreno erklärt neuen Song „Ohms“

Am Freitag (21.8.) haben die „Deftones“ nach vierjähriger Wartezeit ihren neuen Songs „Ohms“ veröffentlicht. Der Song ist der erste Vorgeschmack auf das gleichnamige Album, das am 25. September erhältlich sein wird.

Im Interview mit „NME“ erklärte Frontmann Chino Moreno, worum es in dem Song geht. Er erklärte: „Als letzter Song auf dem Album, ist er in Retrospektive gesungen. Es geht aber nicht darum, nur auf die paar Songs, die davor kamen zurückzuschauen, sondern auf unser Leben, unser Umfeld. In den Strophen wird reflektiert, doch im Refrain heißt es dann, dass sich mit der Zeit alles durch die Entscheidungen, die wir treffen verändert. Es ist sowohl eine Frage, als auch eine Antwort. Die allererste Zeile des Songs lautet: ‚Wir sind umgeben von den Trümmern unserer Vergangenheit. dabei geht es nicht konkret um eine Sache. Es kann eien Erfahrung sein oder eine Beziehung. Aber ehrlich gesagt habe ich dabei an unsere Umwelt und unsere Erde gedacht. Im Refrain heißt es, dass wir hier zusammen bleiben werden und dass sich das nicht ändern wird.“

Moreno reflektiert scheinbar über die aktuelle Lage, aber auch über Themen wie Klimawandel und Konsumverhalten. E Er fügte noch hinzu: „Es [der Song] geht um die Zweiteiligkeit, wenn man über negative Dinge nachdenkt, aber dabei optimistisch hervor geht.“

Foto via PGM